Москвичам рассказали о наступлении астрономической весны на Северном полушарии

На Северном полушарии наступила астрономическая весна, которая продлится 93 дня. Об этом в среду, 20 марта, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Вечерняя Москва

— Сегодня, 20 марта, в 6 часов 6 минут по московскому времен центр солнечного диска пересек небесный экватор и перешел в Северное полушарие небесной сферы. Наступило весеннее равноденствие», — сказал синоптик в эфире телеканала «Соловьев Live».

Световой день начнет увеличиваться, весна продлится 93 дня — до летнего солнцестояния, которое наступит 20 июня. Синоптик напомнил, что бывает несколько весен: календарная, астрономическая, климатическая и метеорологическая. Последняя наступит уже завтра, 21 марта.

Дождливые, но теплые выходные ожидаются в столице 23 и 24 марта, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

При этом в ночное время суток температура воздуха в столичном регионе опустится до минус семи градусов во второй половине текущей недели. Уже в ночь на среду, 20 марта, столбики термометров в регионе покажут до минус 2–6 градусов, а ночью в четверг температура опустится до минус семи.