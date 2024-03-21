Собянин: модернизируем более 230 мастерских в колледжах Москвы

Благодаря модернизации системы среднего профессионального образования не менее 70 процентов времени обучения студентов будет занимать практика. Об этом в четверг, 21 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В разработке учебных программ принимают участие работодатели и профессиональные ассоциации, чтобы обеспечить их востребованность и актуальность. Кроме того, обучение ориентировано на практику с опытными наставниками. Одним из ключевых изменений системы среднего профобразования стало постоянное взаимодействие с работодателями и обучение под их запросы. Москва создает новые учебные площадки для практической подготовки, которые располагаются рядом с организациями — потенциальными работодателями.

Помимо этого, в столице внедряют новый подход к оценке качества подготовки выпускников. Для этого уже второй год проходит квалификационный экзамен, в котором принимают участие работодатели. После успешной сдачи студенты могут получить разряд и предложение о трудоустройстве. Студенты получают практические навыки благодаря занятиям с мастерами с профильных предприятий и организаций, а педагоги колледжей проходят стажировки, чтобы актуализировать навыки и знания. Кроме того, в Москве действует программа профориентации и тестирования для учеников девятых классов, чтобы они могли ознакомиться с разными профессиями. Также в столице проходят конкурсы профессионального мастерства.

— До конца года усовершенствуем больше 230 существующих и создадим порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей. Тренироваться в них можно будет на оборудовании, которым пользуются на столичных предприятиях, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Среди направлений развития московского образования — профильное и предпрофессиональное образование. В Москве модернизируют колледжи под требования работодателей. По целевой программе в учреждениях среднего профессионального образования будет создано 10 тысяч дополнительных бюджетных мест.