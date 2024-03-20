В московском метро заметили новые кофейные автоматы

В столичном метро, похоже, скоро заработают кофейные автоматы под собственным брендом - пассажиры уже заметили их на "Тропарево", "Беломорской", "Окской" и некоторых станциях БКЛ.

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Впрочем, попробовать подземный капучино или латте пока ни у кого не получилось: автоматы выключены, и на них красуется надпись: "Скоро открытие".

В соцсетях по этому поводу уже шутят: кто-то принял черные автоматы за мрачные холодильники, а кто-то предположил, что это новый дизайн билетных автоматов. Впрочем, последние все же выглядят по-другому, да и ставят их ближе ко входу на станции. К тому же на автоматах есть наклейки с QR-кодами - так можно будет сообщить, если напиток не понравится.

В самой подземке скорое открытие кофемашин не комментировали, но это уже не первый подобный опыт предприятия. В метро есть кофейные и торговые автоматы других сетей, в переходах работают мини-кафе, а еще можно встретить экзотику вроде пиццаматов - автоматов по приготовлению пиццы.

В феврале дептранс вместе с сетью кофеен Cofix выпустил серию стаканов в честь Московских центральных диаметров D3 и D4. На них изображены достопримечательности столицы, до которых стало удобнее добираться на новых линиях МЦД.