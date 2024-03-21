Синоптик рассказал о погоде в четверг в Москве

В четверг в Москве ожидается до плюс девяти градусов, этот день может стать самым теплым с начала года в столице. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА «Новости».

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«В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье от плюс 6 до плюс 11 градусов», – сообщил синоптик.

Леус напомнил, что накануне в столице было более восьми градусов выше нуля, это стало рекордом тепла с начала года.

«Возможно, что сегодня этот результат будет превзойден», – отметил специалист.

Ветер в столице будет южный, скоростью до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать до 752 миллиметров ртутного столба к вечеру, оставаясь выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что. температура воздуха в выходные дни в Москве повысится, ожидается дождь. В результате за неделю высота снежного покрова может уменьшиться на 10 сантиметров.