В Москве на Малой Сухаревской площади построят ЖК высотой 7-9 этажей

Два корпуса высотой от 7 до 9 этажей возведут на Малой Сухаревской площади в центре Москвы. Соответствующее разрешение на строительство жилого комплекса выдано застройщику, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"Общая площадь дома составит 28,5 тыс. кв. м. В нем расположатся 76 квартир различной планировки. На первых этажах и на эксплуатируемой кровле здания разместятся общественные пространства и сервисы для жителей, а в благоустроенном внутреннем дворе каскадный сад с деревьями, детская игровая площадка, зоны отдыха с ландшафтной подсветкой и водной архитектурой", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Он уточнил, что на кровле будут обустроены тренажерный зал и площадка для занятий спортом на открытом воздухе. Здесь же появятся зоны отдыха и современные арт-объекты. Фасады новостройки выполнят из натуральных материалов преимущественно белых и светлых тонов. По периметру здания запроектированы карнизы-террасы. В составе жилого комплекса также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 133 машино-места.

"Комитет уже получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ, и инспекторы составили индивидуальную программу проверок. Контрольно-надзорные мероприятия будут проходить на всех этапах возведения нового жилого комплекса", - отметил глава надзорного ведомства.

Также к выездным проверкам привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству возводимых конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.