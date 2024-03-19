Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 19 марта, поделилась роликом с наслаждающейся сумерками и потеплением рысью.

На кадрах большой представитель семейства кошачьих задумчиво лежит на деревянной лестнице и периодически зажмуривается. Как только рысь заметила направленный на нее объектив, то стала позировать на камеру.

— Успокаивающий рысий взгляд под вечер. Каждый заслуживает 13 секунд кистеухого блаженства в сумерках, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее столичный зоосад выложил кадры с длительной весенней прогулкой манула Тимофея. Но видео он под восточные мотивы музыки гордо проходится по реечкам своего вольера. После активного променада манул решает сесть и насладиться теплой мартовской погодой.

Пресс-служба зоопарка 12 марта опубликовала кадры с расслабленным отдыхом гималайского медведя Фани. На видео косолапый лежит в своем вольере возле подвешенной на дереве шины и изредка толкает ее лапой.

Зоосад также разместил видео с отдыхающим на весеннем солнце самцом пумы Габриэлем.