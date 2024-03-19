Синоптики рассказали, когда в Москву придет весенняя погода

В Москве в субботу, 23 марта, ожидается существенное повышение температуры, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

Синоптик пояснил, что в среду, 20 марта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, температура ночью от -7° до -2°, днем — от +2° до +7°.

По его данным, в четверг и пятницу прогнозируется переменная облачность и «много солнца». Ночные температуры будут колебаться в диапазоне от -8° до -3°, днем ожидается от +3° до +8°.

В субботу в Москве и Подмосковье будет облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки, ночью в виде небольшого мокрого снега, днем — в виде небольшого дождя. Температура ночью будет около 0, а днем от +5° до +9°.

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Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, в свою очередь, что в столичном регионе продолжается таяние снега. На ВДНХ скорость убывания высоты снежного покрова удерживается на уровне 3 см. В Тушине и на Балчуге высота снежного покрова уменьшилась на 1 см.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столицу «спешит двузначное тепло».

В субботу, во Всемирный метеорологический день, управление погодой перейдёт к тёплому атмосферному фронту, заметил метеоролог.

Этот фронт, пояснил он, принесет плотные облака, который днём перейдут в дождевую стадию, усилит южные ветры, и активизирует процессы роста температуры — ночью в первый выходной день уже -3…+2°, а днём до +5…+10°.