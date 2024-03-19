Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 19 марта, поделилась кадрами с необычным «цирковым» номером панды Катюши.

На опубликованном видео китайский медвежонок аккуратно спрыгивает с верхнего яруса деревянной конструкции на более нижний. Осознав хорошо выполненный спуск, Катюша решает комфортно усесться на новом месте.

— Катюша продолжает отрабатывать спуск с верхних этажей. Молодец, справилась, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Светлана Акулова выложила ролик с пандами Диндин и Катюшей, которые «занимаются» процедурами красоты. На видео мама малышки-панды учит дочку точить когти. Лежа на спине, Диндин аккуратно полирует коготки о деревянные брусья. Катюша старается повторять за родительницей.

15 марта гендиректор зоосада опубликовала кадры с ужином малышки-панды Катюши. На видео китайский медвежонок сидит с мамой у посетителей на виду и неторопливо пьет грудное молоко. Кажется, Катюша постепенно привыкает к жизни в экспозиционном вольере.

На минувшей неделе Акулова поделилась необычным видео с участием Катюши и ее мамы.