«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра пятницы

В столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра пятницы, 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Период предупреждения до 07:00 22 марта. На дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует также в Московской области.

Дождливые, но теплые выходные ожидаются в столице 23 и 24 марта, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

При этом в ночное время суток температура воздуха в столичном регионе опустится до минус семи градусов во второй половине текущей недели. Уже в ночь на среду, 20 марта, столбики термометров в регионе покажут до минус 2–6 градусов, а ночью в четверг температура опустится до минус семи.

В период гололеда нужно выбирать удобную и нескользящую обувь. Подошва должна быть толстой, гибкой и рельефной, а также резиновой или полиуретановой. Не стоит выбирать обувь на высоких каблуках. Пожилым людям следует брать с собой для подстраховки специальную палку с заостренными шипами или же трость с резиновым наконечником, рассказали спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас».