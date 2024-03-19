Демонтаж праздничных световых конструкций начался в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей Москвы. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Приступили к демонтажу праздничных световых конструкций. Часть украшений, в том числе более тысячи елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более четырех тысяч, — рассказал он.

По словам Бирюкова, объемно-декоративные конструкции доставят на склады, где они будут храниться до следующей зимы. Заммэра уточнил, что специалисты проверят их на повреждения, а также проведут очистку и ремонт, передает ТАСС.

В столице началась подготовка столичных причалов к открытию пассажирской навигации. При очистке специалисты используют нейтральные растворы, которые не повреждают поверхность конструкций. Горожане смогут прокатиться на речных судах уже в конце апреля.

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Кроме того, специалисты начали готовить московские фонтаны к новому сезону. Обычно их запускают в конце апреля. После консервации фонтанов на зиму специалисты проверили конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений.