Длина светового дня в Москве увеличится почти на 2,5 часа

Длительность светового дня в столице после 20 марта будет превышать длину ночи и к концу месяца увеличится почти на 2,5 часа, до 13 часов 02 минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

© Москва 24

"Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается: с 10 часов 43 минут в начале марта до 13 часов 02 минут в конце месяца на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Солнце в начале текущего месяца перемещалось по созвездию Водолея. Уже с 12 марта оно перешло в созвездие Рыб. 20 марта в 06:06 по московскому времени, продолжили в планетарии, Солнце сможет пересечь небесный экватор. Уже после этого в Северное полушарие Земли придет астрономическая весна, а в Южное – осень. Подобное явление называется весенним равноденствием, добавили в пресс-службе.

Накануне специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что уже три дня подряд в Москве средняя суточная температура воздуха удерживается положительной. С ее слов, это свидетельствует о начале метеорологической весны. 19 марта станет самым холодным днем на этой неделе. Как уточнил синоптик Александр Ильин, температура воздуха во вторник составит 3–6 градусов тепла днем.