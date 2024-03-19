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Длина светового дня в Москве увеличится почти на 2,5 часа к концу марта

Длительность светового дня в столице после 20 марта будет превышать длину ночи и к концу месяца увеличится почти на 2,5 часа, до 13 часов 02 минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Длина светового дня в Москве увеличится почти на 2,5 часа
© Москва 24
"Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается: с 10 часов 43 минут в начале марта до 13 часов 02 минут в конце месяца на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Солнце в начале текущего месяца перемещалось по созвездию Водолея. Уже с 12 марта оно перешло в созвездие Рыб. 20 марта в 06:06 по московскому времени, продолжили в планетарии, Солнце сможет пересечь небесный экватор. Уже после этого в Северное полушарие Земли придет астрономическая весна, а в Южное – осень. Подобное явление называется весенним равноденствием, добавили в пресс-службе.

Накануне специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что уже три дня подряд в Москве средняя суточная температура воздуха удерживается положительной. С ее слов, это свидетельствует о начале метеорологической весны. 19 марта станет самым холодным днем на этой неделе. Как уточнил синоптик Александр Ильин, температура воздуха во вторник составит 3–6 градусов тепла днем.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Александр Ильин
Москва