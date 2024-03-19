Температура воздуха в столичном регионе в ночное время опустится до минус семи градусов во второй половине текущей недели. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Со среды в Москве прогнозируется заметное понижение ночных температур, — отметил он.

Уже в ночь на среду, 20 марта, столбики термометров в регионе покажут до минус 2-6 градусов, а ночью в четверг температура опустится до минус семи. На следующий день ожидается до минус 2-6 градусов. Последний рабочий день недели отметится понижением атмосферного давления, передает ТАСС.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, 19 марта станет последним днем астрономической зимы в Москве.

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В ближайшие два дня в столице и области погода будет определяться номинальным влиянием циклона с запада. При этом один из дней назван самым холодным днем на наступившей неделе, рассказал «Вечерней Москве» синоптик Александр Ильин. При этом, по его словам, утром во вторник ожидается низкая облачность, из-за которой облака могут закрыть даже половину телебашни «Останкино».