Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Яузу

Велопешеходный мост с амфитеатром в районе МГТУ имени Н.Э. Баумана готов уже на 65 процентов. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Благодаря смотровой площадке-амфитеатру новый мост станет местом встреч и точкой притяжения для студентов вуза и жителей района, — написал он в личном блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 марта рассказал о планах по строительству нового пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Он станет частью прогулочного маршрута от ГЭС-2 и кинотеатра «Ударник» до Репинского сквера.

За минувший год столичные специалисты отремонтировали свыше восьми тысяч «квадратов» гранитных лестниц. В рамках восстановительных работ были заменены старые каменные ступени и ликвидированы перепады их высот.

Также планируется благоустройство береговых линий по обеим сторонам Москвы-реки в районах Нагатинский Затон и Южнопортовый. На набережной в Нагатинском Затоне уже высадили деревья, обустроили мостики для рыбалки, проложили велодорожки и создали маршруты для пешеходных прогулок с арт-объектами.