Москвичей предупредили о скорых заморозках

Температура ночью в Москве и Московской области во второй половине недели опустится до 7 градусов ниже нуля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со среды в Москве прогнозируется заметное понижение ночных температур", - сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на среду температура в Москве и области опустится до минус 2-6 градусов, ночью четверга местами похолодает до минус 7 градусов, в пятницу - до 2-6 градусов ниже нуля. Кроме того, в пятницу начнет понижаться атмосферное давление, а облачность усилится, добавил он.

Ранее Вильфанд сообщал, что до конца недели в Москве прогнозируется высокое атмосферное давление, на 8-10 мм рт. ст. выше нормы. Погода будет облачной, а температура немного понизится.