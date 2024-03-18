Сергей Собянин рассказал, как московские школьники открывают звезды

Московские школьники с заметной регулярностью открывают новые звезды. Об этом в понедельник, 18 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Только в прошлом году в Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров юными москвичами были обнаружены несколько переменных и сверхновых небесных тел, — отметил глава города.

К примеру, девятиклассница Софья Бродская увидела два объекта в каталоге телескопа, а семиклассник Леонид Коньков — один в созвездии Гидры. Так, в общей сложности с 2019 года дети открыли 65 сверхновых звезд и 113 переменных.

На данный момент в центре, основанном в 1962 году, занимается больше полутора тысячи воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. Для всех ребят действует порядка 50 обучающих программ в области астрономии, космонавтики, геофизики. А уже на этой неделе, 22 марта, там состоится фестиваль «Первые в космосе», посвященный юбилею Юрия Гагарина, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

В минувшие выходные глава города рассказал, что в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют свыше двух тысяч жителей столицы. Так, финальный этап олимпиады начнется в Москве — с французского языка и мировой художественной культуры.