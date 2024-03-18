Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 18 марта, поделилась кадрами с пандами Диндин и Катюшей, которые «занимаются» процедурами красоты.

На опубликованном видео мама малышки-панды учит дочку точить когти. Лежа на спине, Диндин аккуратно полирует коготки о деревянные брусья. Катюша старается повторять за родительницей.

— Учись, дочка, как делать маникюр. Деревянные конструкции отлично для этого подходят, — следует из подписи к публикации.

15 марта гендиректор поделилась кадрами с ужином малышки-панды Катюши. На видео китайский медвежонок сидит с мамой у посетителей на виду и неторопливо пьет грудное молоко. Кажется, Катюша постепенно привыкает к жизни в экспозиционном вольере.

Светлана Акулова также опубликовала ролик с идеальными буднями панды Катюши и ее мамы Диндин. На видео медведи после плотного обеда решили немного поиграть. После того как панды вдоволь посидели вместе, медвежонок решил исследовать поилку. К середине видео обе панды утомились и вновь принялись есть бамбук.