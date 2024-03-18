Собянин: Число электробусов в Москве уже превышает 1,5 тыс.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 18 марта, рассказал, что в столице есть уже свыше 1,5 тысячи экологичных электробусов, которые пришли на смену автобусам.

Глава города отметил, что в 2024 году Москва получит еще более 800 электробусов. Таким образом, за шесть лет планируется, что в Москве будет курсировать уже порядка 5,3 тысячи машин.

— Все машины обслуживаются по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет с момента передачи производитель несет полную ответственность за их техническую исправность, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также сообщил, что начиная с 2022 года в Москве было построено три электробусных парка, что способствует быстрым темпам развития сети экологичного транспорта. В столице также размещают ультрабыстрые пункты заряда.

Заместитель мэра Москвы и глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что столичные пассажиры теперь смогут оценивать работу водителей автобусов и электробусов во время поездки. До конца весны в 6,6 тысячи автобусов и электробусов Мосгортранса появятся плакаты с QR-кодами. С их помощью можно будет оценить работу водителей на маршрутах. Благодаря быстрой обратной связи от пассажиров столичный Дептранс сможет сделать поездки еще безопаснее и комфортнее.