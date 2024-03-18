Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

К выходным в Москве температура воздуха поднимется до плюс 8-10 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».

При этом вместе с теплом придут и дожди, предупредили метеорологи.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снежный покров в Москве полностью сойдет лишь к середине апреля.

Также ранее RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова сообщил, что на этой неделе москвичей ждет не такая солнечная погода, как в предыдущие две недели. По словам синоптика, в столице будет прохладнее, но температура останется выше нормы.

Специалист объяснил это тем, что столичный регион находится в теплом секторе. 18, 19 и 20 марта ожидается пасмурная погода с осадками. Температура днем в понедельник составит от 6 до 8 градусов, во вторник прогнозируется от 4 до 6 градусов, в среду – от 5 до 7 градусов тепла. Ночью будет 0 градусов, однако в ночь на среду ожидается похолодание от минус 1 до минус 3 градусов, подчеркнул Цыганков.