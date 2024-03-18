Сергунина рассказала о результатах акции «Москва помогает» за два года

В столице второй год подряд проводится акция «Москва помогает», в рамках которой для жителей новых регионов России проходи сбор гуманитарной помощи. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Сегодня в городе работает 13 штабов акции «Москва помогает». В них жители столицы приносят продукты с длительным сроком хранения, одежду, обувь, детские вещи, хозтовары, подарки к праздникам и многое другое. За два года в новые регионы отправлено больше 1,3 тысячи тонн гуманитарных товаров, или 3,7 миллиона различных предметов, — рассказала она.

Чаще всего горожане передают продукты питания — свыше 980 тысяч единиц за все время, канцелярские принадлежности — 860 тысяч предметов, средства личной гигиены — порядка 480 тысяч штук.

Ежедневно сотрудники благотворительных организаций оказывают помощь тем, кто в ней нуждается: горожанам с инвалидностью, представителям старшего поколения, семьям в трудной жизненной ситуации, а также заботятся о животных и об окружающей среде. Их кропотливая работа вызывает восхищение. Столица помогает некоммерческому сектору. Среди мер поддержки — комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной помощи.