Стали известны лучшие онкоклиники Москвы за 2023 год

Итоги онкологического рейтинга клиник за 2023 год подвели в столице. Список формировался на основе мнений пациентов. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, на основе этого рейтинга столичные онкологические клиники улучшают свою работу, повышая эффективность лечения и собственную конкурентоспособность. При составлении списка учитывается профессионализм врачей, современность оборудования, информированность пациентов о лечении и многие другие факторы.

— По итогам прошлого года рейтинг возглавила городская клиническая онкологическая больница № 1, где ежегодно проходят лечение почти 100 тысяч человек. Также стационар повысил показатели по сравнению с прошлым годом — на 7 процентов увеличилось число курсов противоопухолевого лечения и операций в онкоотделениях круглосуточных стационаров, — рассказала заммэра.

Второе место заняла Московская городская онкологическая больница № 62, третье — Московский клинический научный центр имени Логинова, передает агентство городских новостей «Москва».

Первые эндоскопические центры для выявления заболеваний желулудочно-кишечного тракта у юных жителей столицы начали работу в Москве в этом году.