Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

Около 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 15:00. Об этом журналистам сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«На 15:00 17 марта 2024 всего выдано бюллетеней – 5 млн 13 тыс. 661, из них в ДЭГ – 3 млн 515 тыс. 605, на бумаге – 1 млн 498 тыс. 56», – сказала Кириллова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты также до 20:00.