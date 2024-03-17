Мэр Москвы поблагодарил работников ЖКХ за высокий профессионализм

Сергей Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником в своем телеграм-канале.

«Современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды. В этом большая заслуга каждого специалиста 600-тысячного сплоченного коллектива столичных коммунальщиков. В круглосуточном режиме вы обеспечиваете надежное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение мегаполиса», — написал Мэр Москвы.

Он напомнил о результатах работы специалистов: это реконструированные поликлиники и спортивные объекты, благоустроенные парки и набережные, ухоженные дворы и пешеходные зоны, хорошо освещенные улицы и площади.

«В кратчайшие сроки вы создали критически важные инженерные сооружения для наших военных. И продолжаете восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов — Донецка и Луганска», — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил работников жилищно-коммунального хозяйства за высокий профессионализм, мужество и умение эффективно решать самые сложные задачи.