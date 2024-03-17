Гостям фестиваля «Московская Масленица» до 14:00 раздают бесплатные блины

В последний день фестиваля «Московская Масленица» гостям площадки на площади Революции с 12:00 до 14:00 будут бесплатно раздавать блины.

В воскресенье, 17 марта, завершается фестиваль «Московская Масленица». На 29 площадках для гостей подготовили обширную развлекательную программу. Все желающие смогут попробовать блины по старинным рецептам, посетить ледовые шоу и мастер-классы по народным ремеслам, а также увидеть представления по мотивам известных сказок.

«Московская Масленица» — один из самых веселых и любимых фестивалей «Московских сезонов», яркий гастрономический праздник проводов зимы и встречи весны. Он проходит с 11 по 17 марта. Для гостей подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, посвященная традициям празднования Масленицы в разных регионах России. Кроме того, на 29 фестивальных площадках проходят мастер-классы по гончарному и столярному делу, кулинарные занятия, ледовые шоу, выступления прославленных фолк-коллективов.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте «Московских сезонов».