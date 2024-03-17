Росавиация сообщила об ограничении полетов во Внуково, Домодедово и Жуковском

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничении полетов во Внуково, Домодедово и Жуковском. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале. По словам Кореняко, эти меры были предприняты "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 по мск". Информация о причинах ограничений не приводится. Утром 17 марта в Подмосковье были сбиты четыре беспилотника, два из которых - в Домодедово. Еще по одному беспилотнику было сбито в Ступино и Раменском. На месте падения дронов разрушений не было, никто не пострадал. На места падения обломков беспилотников прибыли оперативные службы. 10 марта десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время закрытия московских аэропортов Внуково и Домодедово. Еще шесть бортов приземлились в аэропортах назначения, изменив планы полетов по согласованию с диспетчерами.