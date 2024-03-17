Названо место в Москве, где сожгут чучело Масленицы

Сегодня, 17 марта, москвичи отмечают последний день Масленицы. Яркий фестиваль "Московская Масленица" проходит на 29 площадках по всему городу. Также праздничные гуляния развернулись в столичных парках, в одном из которых и сожгут чучело Масленицы, окончательно попрощавшись с зимой.

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Кульминацией праздника в культурно-развлекательном комплексе "Кремль в Измайлово", где пройдут традиционные гуляния "Широкая масленица", станет зрелищное фаер-шоу и сжигание чучела. Программа продлится с 12:00 до 18:00 по адресу Измайловское шоссе, 73Ж, Центральная площадь.

Здесь гостей ждут игры, забавы, выступления лучших музыкальных коллективов столицы, настоящие кулачные бои и богатырские забавы, флешмоб "Золотое солнце", детская интерактивная площадка, розыгрыш призов и выступление цирковых артистов.