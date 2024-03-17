Москвичам рассказали, какие музеи можно бесплатно посетить на ВДНХ

Жители и гости столицы могут бесплатно посетить ряд музеев на ВДНХ. Посетители могут погрузиться в мир литературы, кино, искусства, науки и многих других.

Например, на главной выставке страны гости могут разучить танцевальные движения эпохи Льва Толстого, узнать об использовании энергии атома, попробовать себя в роли диспетчера системы водоснабжения и водоотведения города. В Музее кино посетителям представят историю российского кинематографа и первый врученный советским авторам «Оскар». А в павильоне № 25 «Нефть» проходит выставка «История развития нефтяной промышленности России» с мультимедийными интерактивными инсталляциями, игровыми приложениями и анимационными фильмами.

Кроме того, на различных площадках представлены культура, искусство и достижения стран СНГ. Например, в выставочно-торговом центре Республики Казахстан посетители смогут узнать о становлении ее государственности, ознакомиться с успехами страны в областях народного хозяйства и промышленности, выдающимися казахскими деятелями. Интересные экспозиции также представлены в выставочно-торговых центрах Азербайджанской Республики, Республики Армении, Республики Беларусь и Республики Молдовы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также с ноября 2023 года на ВДНХ действует международная выставку-форум «Россия», которую посетили уже восемь миллионов человек. Юбилейным гостем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени.

Столичные волонтеры провели более 90 тысяч смен на международной выставке-форуме «Россия» с момента ее открытия на ВДНХ в ноябре. Помощниками на мероприятии становятся москвичи самых разных профессий и возрастов.