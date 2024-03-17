Температура в Москве превысит норму на 5 градусов

В воскресенье, 17 марта, в Москве ожидается потепление. Температура воздуха в столице будет на пять градусов выше климатической нормы, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Превышающая норму температура объясняется тем, пояснил метеоролог, что над городом действует северо-западная периферия антициклона.

«Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата. Температура воздуха в столице +5° — +7°, по области +3° — +8°», — рассказал Тишковец.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что днем 17 марта гребень солнечного антициклона отступит на восток, под натиском циклона с запада.

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

По ее данным, слоисто-кучевые волнистые облака «спрячут» солнце, день не будет таким ярким, как субботний.