Мастер-классы и шоу-программу подготовили для горожан в последний день фестиваля «Московская Масленица»

Фестиваль «Московская Масленица» завершается на площадках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 17 марта, для посетителей подготовили праздничную программу и серию мастер-классов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На 29 фестивальных площадках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» завершается фестиваль «Московская Масленица». В последний день предусмотрена обширная развлекательная и познавательная программа! Гостей ждут самые необычные и вкусные блины, зажигательные выступления артистов, незабываемые ледовые шоу и увлекательные мастер-классы», – говорится в сообщении.

Так, в Камергерском пер. с 12:00 до 20:00 состоится мастер-шоу на свежем воздухе по обработке металла и дерева. На площади Революции пройдут ледовые шоу. Спектакль «Масленица», который пройдет в 17:00 и 19:00, состоит из красочных танцевальных номеров в исполнении звезд фигурного катания. Главным продюсером шоу выступила Татьяна Навка. В 15:00 в Камергерском пер. даст концерт ансамбль «Белое злато». Коллектив из четырех девушек исполнит русские народные песни так, как их пели в деревнях. В 16:00 фолк-группа «Репа» познакомит зрителей с народным искусством через призму современных веяний.

«Гости площадки у ЦУМа с 12:00 до 20:00 вместе с персонажами русских сказок поют частушки и участвуют в забавах «Золотые ворота» и «Медведь во бору». На сцене площадки в 13:00 начнется спектакль «Масленичная карусель». На окружных площадках будет не менее интересно. С веселыми русскими песнями выступит фольклорный ансамбль «МАТРЕНА АРТ» в 16:00 на ул. Адмирала Руднева. А на ул. Матвеевская в 17:00 на сцену выйдет ВИА «Крапива», который в народном стиле поет абсолютно все: от «Катюши» до «Младшего лейтенанта». У станции метро «Некрасовка» в 17:00 Леди Балалайка подарит новое звучание любимым песням. Елена Ворфоломеева, которая выступает под таким псевдонимом, изумительно исполняет на традиционном музыкальном инструменте хиты Олега Газманова и других известных артистов современности», – отмечается в материале.

Также в последний день «Московской Масленицы» на площадках проходят мастер-классы по народным ремеслам. Посетителей приглашают создать своими руками деревянную лопатку для блинов в 13:00 в сквере у Гольяновского пруда, матрешек, украшенных загорской росписью, в 14:00 в сквере у метро «Некрасовка» или кружку для меда на гончарном круге в кавказских традициях в 17:00 на ул. Перерва.

«Главное блюдо Масленицы – блины – пекут на площадках на ул. Теплый Стан, Святоозерская и Профсоюзная. В 13:00 тут готовят блины с орехами и малиновым соусом. А на ул. Грекова, Бульваре Дмитрия Донского и Площади Славы в 18:00 по старинной технологии делают гурьевские блины с вишней», – говорится в сообщении.