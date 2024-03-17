В Москве около 70 тыс. человек проголосовали онлайн на выборах президента за ночь

Порядка 70 тыс. человек за последние 12 часов приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году Вадим Ковалев.

"Около 70 тыс. человек проголосовали в ДЭГ за ночное время. <…> Всего к голосованию к данному часу приняли участие в голосовании онлайн более 3,26 млн избирателей", - сказал Ковалев.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Свыше 2,2 тыс. избирательных участков работают в Москве, они открыты с 08:00 мск до 20:00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты круглосуточно можно на elec.mos.ru до 20:00 17 марта.

За ходом голосования следят 7 тыс. наблюдателей от общественной палаты столицы, присутствуя на каждом избирательном участке по месту жительства, а также в штабе на улице Тимура Фрунзе, где ведется круглосуточное видеонаблюдение.