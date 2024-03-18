Московским школьникам рассказали, каким будет транспорт мегаполиса

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов встретился с учениками столичной школы № 1529 и рассказал им о будущем столичного транспорта.

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Школьники встретили Максима Ликсутова аплодисментами. Ведь тема лекции заместителя мэра столицы касается каждого жителя. Даже самые маленькие горожане пользуются городским транспортом, а узнать, как он изменится в ближайшем будущем, — невероятно интересно!

— В этом году мы запустим на ряде участков беспилотный трамвай, это будет примерно со второй половины этого года, — сообщил школьникам Максим Ликсутов. — Сейчас этот беспилотный трамвай учится ездить без водителя в депо. Понятно, что там сидит наш человек — специалист, который контролирует, как все работает, но в будущем трамвай будет ездить сам.

По словам заммэра, беспилотный трамвай будет видеть пассажиров и пешеходов, которые переходят дорогу даже в неположенном месте, и останавливаться, когда нужно. Кроме того, трамвай будет видеть машины, светофоры, различать собак и кошек. Он остановится, если животные будут переходить трамвайные пути, а также сумеет предсказывать поведение машин и людей.

— Дальше мы переведем все трамваи на беспилотное управление, и следующим нашим этапом будет метрополитен — беспилотное управление движением поездов. Скорее всего, это будет после 2030 года, но мы работаем над этим уже сегодня, — поделился Максим Ликсутов.

Говоря о востребованных профессиях будущего, он рекомендовал ребятам выбирать специальности, которые связаны с разработкой программного обеспечения и новых технологий для беспилотного транспорта.

— Это то будущее, которое будет точно востребовано на многие десятилетия вперед, — считает заммэра Москвы.

Кроме того, он назвал перспективной отрасль, связанную с электрическими автомобилями.

— Эта встреча была одной из самых захватывающих! Я узнал много полезной информации, например, о работе камер видеонаблюдения в метрополитене и на дорогах. Так, благодаря камерам можно автоматически регулировать светофоры с учетом анализа загруженности дорог, — поделился впечатлениями ученик 11-го класса Артем Оганесян.

Также школьник узнал о будущих проектах в сфере транспорта, в частности о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург.

— Я был удивлен количеством новых, инновационных идей и технологий, которые применяются в московском транспорте, — отметил еще один участник встречи с заместителем мэра, ученик 10-го класса Михаил Гуров.

СПРАВКА

Московский транспорт — один из самых технологичных в мире. Так, например, пассажиры метро могут смотреть загруженность вагонов заранее, пока ждут поезд. Функция есть в приложении «Метро Москвы». Этой функцией с запуска в 2020 году воспользовались около 200 миллионов раз. Посмотреть загруженность вагонов можно и на экранах на всех станциях БКЛ.