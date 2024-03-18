Началась промывка столичных мостов, фонтанов и подземных переходов

Столичные специалисты начали промывку городских инженерных сооружений. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты очистят бетонные, стеклянные и металлические поверхности таких сооружений, промоют перила и лестничные сходы. В случае необходимости их также покрасят. Промоют и дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели и другие городские объекты.

— В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около двух тысяч объектов — это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, — рассказал Бирюков.

При очистке специалисты используют нейтральные растворы, которые не повреждают поверхность конструкций. Мелкие детали памятников и фонтанов очищают вручную, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В столице началась подготовка столичных причалов к открытию пассажирской навигации. Горожане смогут прокатиться на речных судах уже в конце апреля. К этому моменту сотрудники комплекса городского хозяйства очистят от остатков льда и снега 44 причала.