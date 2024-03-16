Москвичам рассказали, как защититься от мошенников на выборах

Москвичи, столкнувшиеся с личными угрозами в связи с голосованием на выборах президента РФ, могут обратиться в горячую линия по вопросам противодействия телефонному мошенничеству в Москве.

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В период президентских выборов избирателям могут поступать звонки и смс-сообщения с целью шантажа от неизвестных лиц. Именно для таких случаев столичные власти запустили горячую линию в рамках сервиса «Перезвони сам». Специалисты помогут разобраться со сложившейся ситуацией и подскажут дальнейший порядок действий.

Горячая линия доступна по номеру телефона: +7 495 870-35-94, передает официальный сайт мэра Москвы.

Голосование на президентских выборах пройдет в период с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 все три дня. При этом на президентских выборах 2024 года впервые используется дистанционное электронное голосование.

Больше 80 процентов россиян, которые зарегистрированы на платформе дистанционного электронного голосования, приняли участие в выборах президента РФ к 11:00.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже проголосовал в дистанционном формате на выборах президента России.