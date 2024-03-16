В метро открыли новую кассу по продаже билетов на межрегиональные автобусы

Новая касса по продаже билетов на межрегиональные автобусы открылась на станции "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В метро открылась новая касса по продаже билетов на межрегиональные автобусы. <…> Она расположена в вестибюле станции "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии у выходов 9 и 10. Там можно купить билеты по всем направлениям столичных автовокзалов", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в столице пять современных автовокзалов, их популярность растет. Межрегиональные рейсы - доступная альтернатива авиаперелетам и железнодорожному транспорту. Касса в вестибюле станции "Зябликово" будет работать с 9:00 до 21:00 каждый день.

Купить билеты на автобусы дальнего следования можно также в кассах всех автовокзалов Москвы и на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", в приложении "Метро Москвы", а еще на сайте московского метро.