Новая программа детского лектория начинается в Московском зоопарке

Посетить лекции цикла «Среда обитания» можно будет по субботам начиная с 23 марта.

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В детском лектории Московского зоопарка начинается новая программа «Среда обитания». Еженедельно по субботам вместе с учеными и путешественниками посетители будут знакомиться с различными условиями, в которых живут растения и животные.

Первая лекция цикла состоится 23 марта. Биолог Полина Богатова расскажет, есть ли жизнь в пустыне, а также о том, какие приспособления появились у живых организмов для существования в суровых климатических условиях.

30 марта вместе с морским исследователем кандидатом биологических наук Анной Залотой гости выяснят, как океанские течения влияют на жизнь вокруг людей. Кроме того, слушатели узнают, кто обитает на дне океана и в прибрежных зонах, почему ластоногие — пятипалые и кто из них самый быстрый.

На третьей лекции цикла, 6 апреля, энтомолог Федор Мартыновченко расскажет, кто и как живет внутри деревьев, покажет насекомых в энтомологической коллекции, а также их личинки в пробирках. Слушатели познакомятся с короедами, жуками-дровосеками, красивыми златками и с менее известными существами — рогохвостами, древоточцами, стеклянницами.

Анастасия Кадетова, научный сотрудник Московского зоопарка, 13 апреля в образе водяного расскажет детям об уникальной экосистеме — болотах, которые еще называют легкими и почками нашей планеты. Слушатели выяснят, почему эти водоемы играют важную роль в сохранении биоразнообразия и являются домом для многих редких представителей флоры и фауны.

Завершится цикл 20 апреля лекцией биолога Геннадия Борисенко. Он расскажет о по‑настоящему ядовитой пустыне и одновременно фантастической экосистеме — мусорной свалке.

Все лекции будут проходить в 12:00 и 14:00. Те, кто не сможет присоединиться очно, смогут посмотреть их записи. Подробности — на сайте Московского зоопарка.