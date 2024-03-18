Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью

Водохранилища, обеспечивающие водой столицы и несколько городов Подмосковья, подготовили к весеннему половодью. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков, — рассказал он.

Ожидается, что приток в водохранилища от существующих снегозапасов составит около 500 миллионов кубометров. В связи с этим специалисты проводят сброс излишков воды, передает официальный сайт мэра Москвы.

Вместе с этим в столице началась подготовка к летней речной навигации. Сейчас заключено уже 63 договора более чем с 100 собственниками судов о возможности работы в акватории, что на 12,5 процента превысило показатель минувшего года. Специалисты ЦОДД уже работают над распределением маршрутных рейсов среди судовладельцев при помощи дистанционной платформы.