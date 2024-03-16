Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве

День 15 марта в Москве оказался самым теплым с начала года, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, в центре столицы температура воздуха прогревалась до +7 градусов.

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На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 6,3 градуса, в МГУ и Тушине было 5,7 градуса, на Балчуге и ТСХА 7,0 градуса. Средняя суточная температура повсюду была положительной и превысила норму более чем на два градуса, — написала она.

При этом синоптик допустила, что в субботу, 16 марта, этот рекорд может быть побит, и в городе потеплеет до +8 градусов. Этот день войдет в пятерку самых теплых за после 75 лет, добавила она.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что погода в Москве в выходные будет определяться влиянием антициклона, поэтому жителей российской столицы ожидают теплые и солнечные дни. По его словам, температура в дневные часы составит до +6–8 градусов, а в ночные часы — от -1 до +1 градусов.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеовесна придет в Москву на неделю раньше положенных сроков. По его словам, 21 марта начнется устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок.