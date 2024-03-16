Собянин: Более 80 городских вокзалов расположены на МЦК и МЦД

На действующих Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК) находится больше 80 городских вокзалов. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Самый большой в Московской области – «Железнодорожная» МЦД-4, площадью свыше 15 тыс. кв. м. Помимо размера он уникален и тем, что внутри пассажирского вестибюля установлен макет первого российского паровоза. Вокзал с максимальным количеством пересадок (занимают не больше 3 минут) – «Площадь трех вокзалов» МЦД-2, МЦД-4. Есть пересадки на Сокольническую и Кольцевую линии метро, три центральных вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский – и наземный городской пассажирский транспорт», – написал Сергей Собянин.

По его словам, «Зеленоград-Крюково» является первым в Москве трехуровневым городским вокзалом с пересадкой на наземный транспорт на эстакаде. Вокзал с минимальным интервалом движения – «Белорусская» МЦД-1 и МЦД-4, здесь поезда останавливаются каждые 2,5 минуты. А самым высоким городским вокзалом является «Тестовская» МЦД-4, которая находится на высоте больше 15 м на участке, соединяющем Калужское и Нижегородское направления.