Пятница оказалась самым тёплым днем с начала года в Москве

На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 6,3 градуса.

«В МГУ и Тушине было 5,7 градуса, на Балчуге 7 градусов. Средние суточные показатели повсюду были положительными и превысили норму более чем на 2 градуса», — написала в Telegram главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, накануне вечером адвекция тепла в столичный регион продолжилась, температура у земной поверхности оставалась положительной на большей части города.

Исключением стали пониженные места города: например, в Тушине и Измайлове отмечался небольшой минус.