Московское метро может стать беспилотным после 2030 года

Поезда московского метро могут перейти на беспилотный режим управления после 2030 года, над проектом уже работают, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что подобный режим будет введен на трамвайной линии, сообщает РИА Новости. По словам Ликсутова, беспилотный трамвай запустят на ряде участков Москвы во второй половине 2024 года.

Ликсутов сослался на пример метро в Париже, где 11-я линия полностью работает без машиниста. Там интервалы движения поездов составляют около 5 минут, а в московском метро — 90 секунд с машинистом.

По словам Ликсутова, такой короткий интервал без машиниста пока сделать невозможно и бессмысленно, потому что ухудшится качество работы московского метро. Поэтому перед властями стоит цель внедрить искусственный интеллект, который управлял бы поездами так же эффективно, как это делают сейчас машинисты.