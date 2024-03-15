Сергей Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 марта, проголосовал в дистанционном формате на президентских выборах.

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— С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма, — сообщил глава города.

Мэр подчеркнул, что в голосовании участвуют даже те граждане РФ, которые последние двадцать лет не приходили на участки. Это, по словам Сергея Собянина, увеличивает явку и обеспечивает демократию.

Голосование на президентских выборах пройдет в период с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 все три дня. При этом на президентских выборах 2024 года впервые проходит дистанционное электронное голосование.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист Российской Федерации актер Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России и отметил, что голосование при помощи ДЭГ стало для него динамичным и понятным.

Одним из первых на выборах президента Российской Федерации свой голос отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.