Москвичи смогут потратить баллы программы «Миллион призов» на покупки в аптеках

Жители столицы, у которых есть дети и которые проголосуют на выборах президента России в электронном формате, смогут выиграть особые призы. Кроме того, у них будет шанс получить баллы акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» или умную колонку.

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Среди родителей и опекунов несовершеннолетних детей проведут розыгрыш билетов в парк развлечений. Шанс на этот приз получит тот, кто проголосует онлайн первым. При этом в личных кабинетах родителей или опекунов на портале mos.ru должны быть подтверждены сведения о наличии ребенка младше 18 лет.

В основном розыгрыше среди участников электронного голосования избиратели смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Каждый из них приравнивается к одному рублю. Их можно обменять на покупки и услуги у партнеров акции, передает официальный сайт мэра Москвы.

За два дня акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» ее победителями стали более 2,2 миллиона человек. Участниками второго розыгрыша стали те, кто голосовал дистанционно с 20:01 пятницы, 15 марта, до 20:00 субботы, 16 марта.

Москвичи смогут потратить баллы программы «Миллион призов», полученные за участие в электронном голосовании, в столичных аптеках. Выиграть призовые баллы можно в рамках акции #ВыбираемВместе2024. Обменять их можно будет на товары одной из восьми аптек — партнеров данной программы.