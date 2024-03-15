Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй половине марта

Вторая половина марта в Москве ожидается достаточно теплой и сухой, однако снежный покров еще долго не сойдет, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

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Он объяснил, что поверхность снега имеет сильную отражающую способность, из-за чего под воздействием солнца снег не тает.

"Начнется процесс таяния тогда, когда пойдут дожди. Например, на западе и северо-западе Центрального федерального округа идут дожди, которые напрочь смывают весь снежный покров. И там от сугробов практически ничего не осталось", – отметил синоптик.

Как подчеркнул Ильин, значения температуры во второй половине марта превысят климатическую норму на 1–3 градуса. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до 6 градусов, а в начале третьей декады месяца воздух прогреется до 10 градусов.

Вместе с тем, указал метеоролог, ночью значения будут показывать от минус 3 до 2 градусов тепла.

"Конечно, в третьей декаде марта в отдельные периоды морозы могут быть, и в такие дни температурные показатели упадут до минус 5 градусов в ночное время. Но в целом никаких катаклизмов пока не ожидается", – добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал апрельскую погоду в Москве в предстоящие выходные. По его словам, наступающие выходные станут "завершающим аккордом" текущей теплой недели. Ночи 16 и 17 марта станут более облачными, из-за чего температура воздуха повысится.