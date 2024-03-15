Беспилотный трамвай запустят в Москве в 2024 году

Во II полугодии 2024 года в Москве планируется запустить беспилотный трамвай. Изначально его движение будет контролировать водитель, сообщает АГН «Москва».

Трамвай уже проходит тестирование в депо и способен распознавать животных, людей и машины. В долгосрочной перспективе планируется перевести все трамваи на беспилотное управление.

Поезда в Москве станут беспилотными не раньше 2030 года, однако для трамваев это возможно. В представленной мэром Москвы Сергеем Собяниным Транспортной программе до 2030 года предусмотрено введение в метро поездов с элементами беспилотного вхождения.