Беспилотный трамвай запустят в Москве в 2024 году
Во II полугодии 2024 года в Москве планируется запустить беспилотный трамвай. Изначально его движение будет контролировать водитель, сообщает АГН «Москва».
Трамвай уже проходит тестирование в депо и способен распознавать животных, людей и машины. В долгосрочной перспективе планируется перевести все трамваи на беспилотное управление.
Поезда в Москве станут беспилотными не раньше 2030 года, однако для трамваев это возможно. В представленной мэром Москвы Сергеем Собяниным Транспортной программе до 2030 года предусмотрено введение в метро поездов с элементами беспилотного вхождения.