Городские службы продолжают убирать снег с газонов в Москве

Столичные коммунальные службы продолжают очищать газоны в городе от снега. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

© телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

"Продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в городе продолжают ворошить снег. Такая процедура ускоряет процесс его таяния.

Для беспрепятственного пропуска талых вод бригады ГУП "Мосводостока" очищают колодцы от снежной шуги и наледи.

До этого стало известно, что в предстоящие выходные в Москве ожидается апрельская погода. 16 и 17 марта станут "завершающими аккордами" теплой недели. Ночи в эти дни станут более облачными, из-за чего температура воздуха повысится, и слабые морозы отступят.