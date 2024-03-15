Мэр Москвы рассказал, какие заболевания научится распознавать ИИ

В этом году список заболеваний, по которым принимаются решения на основе технологий компьютерного зрения, будет расширен до 54.

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Московские рентгенологи готовы к тестированию и внедрению новых сервисов искусственного интеллекта для лучевых исследований. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В этом году список заболеваний, по которым мы принимаем решения на основе технологий компьютерного зрения, будет расширен до 54. Среди них — деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, расширяется перечень программ искусственного интеллекта для диагностики детских патологий, в том числе диспластических изменений в тазобедренном суставе.

С февраля в столице открыли доступ к платформе с сервисами для всех медицинских организаций России. Она работает на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.