Навигационные указатели установили на всех станциях метро, МЦК и МЦД

Навигационные элементы в едином стиле установили на всех 430 станциях столичного метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© М. Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По его словам, указатели направления движения поездов появились на указателях, установленных на Большой кольцевой линии и МЦК. Также на новых табличках стали использовать специальные пиктограммы, дополняющие текстовое описание. Например, вместо слова «пересадка» появилось изображение идущего по лестнице человека.

— Мы регулярно анализируем пассажирский опыт, чтобы делать указатели еще понятнее, — приводит слова Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

В столичном метро также начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров.

На всех автовокзалах Москвы появилась единая навигация. На самом новом из них — Красногвардейском — установили более 60 элементов навигации и информационных табло московского транспорта, которые понятны пассажирам и делают поездки еще удобнее.