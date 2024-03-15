Электронное голосование на выборах президента началось в Москве

В Москве в пятницу, 15 марта, началось электронное голосование на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

По данным агентства, из-за большого количества желающих отдать свой голос система работает в режиме электронной очереди. Проголосовать можно онлайн по ссылке elec.mos.ru круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта, а также на одном из избирательных участков, которые будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00.

Утром 15 марта в Москве открылись участки для голосования на трехдневных выборах главы государства, которые продлятся с 15 по 17 марта.

За пост главы государства борются четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.