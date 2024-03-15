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В Москве открылись участки для голосования на выборах президента

В Москве в 8:00 открылись участки для голосования на трехдневных выборах президента России, которые продлятся с 15 по 17 марта. Жители столицы также могут проголосовать онлайн на сайте мэра, для чего не требуется предварительная подача заявления.

В Москве открылись участки для голосования на выборах президента
© globallookpress.com

Помимо использования бумажных бланков, москвичи смогут отдать свой голос при помощи электронного бюллетеня, которые будут выдаваться специальными терминалами.

Голосование в Москве продлится до 20:00 17 марта. В России последние участки закроются на час позже — когда 20:00 будет в Калининграде.

За пост главы государства борются четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ожидается, что инаугурация избранного президента России может пройти 7 мая. Уже на следующий день депутаты Госдумы могут рассмотреть вопрос о назначении председателя правительства.

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