14 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об инновационных сервисах в столичном транспорте и о юбилее Кольцевой линии метро. Также глава города доложил президенту России Владимиру Путину о ходе создания высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга.

Важнейшая связь

Сергей Собянин доложил президенту РФ о начале строительства столичного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Мэр вышел на связь с докладом с московского городского вокзала Зеленоград-Крюково, который впоследствии станет первой остановкой высокоскоростных поездов.

— Для Москвы и Санкт-Петербурга это, конечно, важнейшая дорога, которая соединит две агломерации с миллионами людей, — подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, запуск высокоскоростной магистрали даст импульс развитию самых разных отраслей и сфер экономики, в том числе туризма, а также повысит деловую активность.

Сергей Собянин отметил, что Москва готова приступать к реализации практической части проекта и назвал старт строительства магистрали историческим событием.

— Сегодня начинается новая история российских железных дорог уже на современном, высокотехнологичном уровне, — подчеркнул глава столицы.

Высокоскоростная магистраль протяженностью 679 километров свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России, в которых проживают более 40 миллионов человек — это 27 процентов населения страны. Благодаря новой магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза — с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. А из Зеленограда до Санкт-Петербурга можно будет добраться менее чем за два часа. На маршруте предполагается 16 остановок.

Из них четыре на территории Москвы: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Все эти четыре вокзала будут реконструированы.

В интересах каждого

Москва продолжает развивать сервисы на основе искусственного интеллекта и интегрировать их в транспортную инфраструктуру. Об этом Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

— Оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник Александра, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц — эти проекты на базе искусственного интеллекта значительно повысили комфорт и безопасность ежедневных поездок по городу, — отметил мэр столицы.

Среди перспективных новых сервисов Сергей Собянин назвал системы с элементами беспилотного вождения, в первую очередь трамваев и поездов метро, что повысит безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта. Кроме того, будет создана умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики и динамическим перераспределением транспорта на маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках. Так пассажиры будут получать транспорт там, где он нужен. Появится и онлайн-выбор оптимальной зарядной станции для электробусов.

— Сервисы московского транспорта будут внедрены в экосистемы ведущих российских компаний, — добавил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что реализация транспортной программы сделает поездки еще быстрее, комфортнее и безопаснее, улучшит экологию и придаст дополнительный импульс развитию экономики столицы.

— Благодаря реализации программы московский транспорт станет еще надежнее и популярнее у пассажиров, а любимый город значительно прибавит в мобильности и продолжит развиваться, — написал он.

Юбилей кольца

Кольцевой линии метро — 70 лет. В соцсетях Сергей Собянин рассказал, как сочетаются на ее станциях история и современность. Эта линия соединяет почти все радиальные ветки и семь из 10 железнодорожных вокзалов столицы.

— Каждая станция Кольцевой линии — объект культурного наследия регионального значения и памятник расцвета архитектуры сталинского ампира. При этом на линии всегда использовались только самые современные технологии, — написал мэр.

Сегодня по линии ходят поезда «Москва-2020». Обновлена автоматика и телемеханика движения составов. Это позволило сократить интервалы движения в часы пик до рекордных полутора минут.