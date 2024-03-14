Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за попытки срыва выборов

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности, в том числе уголовной за нарушения избирательного законодательства после призывов в сети к несогласованным мероприятиям на избирательных участниках. Об этом сообщает столичное надзорное ведомство.

В прокуратуре отметили, что в ходе мониторинга интернета, в соцсетях были выявлены публикации с призывами 17 марта в 12:00 мск одновременно приходить на несогласованные массовые публичные мероприятия на избирательных участках Москвы с целью нарушения избирательного законодательства. В прокуратуре подчеркнули, что указанные мероприятия и места их проведения не согласованы с властями в установленном законом порядке, поэтому организация и участие в них являются наказуемыми по действующему законодательству РФ.